Presidente dos Estados Unidos reúne equipe de segurança nacional em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden mobilizou a equipe de segurança nacional do país para tratar do episódio que agrava a tensão no oriente médio: o ataque aéreo deo Irã lançou a Israel, na noite deste sábado (13/04), no Brasil, e já madrugrada de domingo (14), no oriente médio.

O Irã lançou drones (aeronaves não tripuladas e mísseis contra Israel. A Guarda Revolucionária do Irão confirmou que um ataque de drones e mísseis estava em curso contra Israel em retaliação por um ataque mortal de drones no seu consulado em Damasco, em 1ºde abril.

Biden prometeu apoio "firme" a Israel contra os ataques, após a reunião urgente com seus principais funcionários de segurança sobre a crescente crise no Oriente Médio.