Irã lança ataques de drones contra Israel

Redes de televisão informam que Israel é alvo de um ataque aéreo, de drones e mísseis, por parte do Irã neste domingo (noite de sábado, 13, no Brasil). A informação foi confirmada pela Guarda Revolucionária iraniana e teria ocorrido na noite deste sábado. A ação aumenta a escala de tensão grave e perigosa no oriente médio, alertam autoridades israelenses.

De acordo com o Exército irsaelense, dezenas de drones teriam partido do Irã. "O Irã lançou mais de 100 drones contra Israel. Uma escalada grave e perigosa", disse o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

"O Irã lançou um ataque direto contra o Estado de Israel a partir do território iraniano. Estamos monitorando de perto os drones assassinos enviados pelo Irã que estão a caminho de Israel. Trata-se de uma escalada grave e perigosa", afirmou Hagari em um comunicado.

Tel Aviv

O gabinete de guerra do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está reunido em Tel Aviv. "Netanyahu está em reunião com o gabinete de guerra neste momento", disse o escritório do primeiro-ministro.

Netanyahu reuniu em uma sala de bunker em um local secreto seu Estado-Maior e seus colaboradores mais próximos em matéria de segurança, incluindo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Benny Gantz, ministro sem pasta e membro de sua coalizão governamental, segundo uma foto de seus serviços.