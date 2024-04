Maior usina de energia limpa do mundo está sendo preparada e será cinco vezes o tamanho de Paris

A maior usina de energia do mundo está em construção e o projeto pretende fornecer eletricidade que seria suficiente para abastecer a Suíça, além de ser cinco vezes o tamanho de Paris e possível de ser vista do espaço. A Adani Green Energy Limited (AGEL) será estabelecida no estado de Gujarat, oeste da Índia, e custará cerca de US$ 20 bilhões.

A usina está transformando as áreas áridas de deserto de sal do local em uma das mais importantes fontes de energia limpa do planeta. Sagar Adani, diretor-executivo da obra, disse à CNN que não calcula mais o ritmo da construção. Adani é sobrinho de Gautam Adani, o segundo homem mais rico da Ásia.

A fortuna da família, de US$ 100 bilhões, provém do Grupo Adani — maior importador de carvão da Índia e um dos principais mineradores do combustível. Fundado em 1988, o conglomerado tem negócios em áreas que vão desde portos e usinas de energia térmica até cimentos.

A AGEL será o maior parque renovável do mundo quando estiver concluído, em cerca de cinco anos, e deverá gerar eletricidade limpa suficiente para abastecer 16 milhões de residências indianas.

O sucesso do Parque de Energia Renovável de Khavda é fundamental para os esforços da Índia de reduzir a poluição e atingir suas metas climáticas, ao mesmo tempo em que atende às crescentes necessidades de energia da nação mais populosa do mundo e da economia de crescimento mais rápido.

Índia

O carvão ainda é responsável por 70% da eletricidade gerada pela Índia. Situado a apenas 12 milhas de uma das fronteiras mais perigosas do mundo, que separa a Índia e o Paquistão, o parque cobrirá mais de 200 milhas quadradas e será a maior usina de energia do planeta, independentemente da fonte de energia, disse a AGEL.

“Uma região tão grande, uma região tão livre de obstáculos, sem vida selvagem, sem vegetação, sem habitação. Não há alternativa melhor para o uso dessa terra”, afirmou Adani.

Após uma série de escândalos envolvendo o conglomerado, eles se recuperaram e o grupo agora está investindo bilhões no setor de energia limpa. Ele planeja investir US$ 100 bilhões na transição energética na próxima década, com 70% dos investimentos destinados à energia limpa.

Metas para conter as mudanças climáticas

O pivô de energia limpa do Adani Group ocorre em um momento em que a Índia estabeleceu algumas metas climáticas ambiciosas. O primeiro-ministro Narendra Modi prometeu que as fontes renováveis, como a energia solar e eólica, atenderão a 50% das necessidades energéticas da Índia até o final desta década.

Em 2021, Modi prometeu que a Índia atingiria zero emissões líquidas até 2070, o que ainda é algumas décadas mais tarde do que as economias desenvolvidas.

O governo estabeleceu uma meta de 500 gigawatts (GW) de capacidade de geração de eletricidade a partir de combustíveis não fósseis até 2030. A AGEL tem como objetivo fornecer pelo menos 9% desse valor, com quase 30 GW gerados somente em seu parque de Khavda, em Gujarat.

Deixar de fazer a transição para a energia renovável não é uma opção, disse Adani. “Não há outra opção para a Índia a não ser começar a fazer coisas em um tamanho e escala nunca antes imaginados”. Isso porque a demanda por energia vai explodir nos próximos anos.

“Se a Índia fizer o que a China fez, se a Índia fizer o que a Europa fez, se a Índia fizer o que os EUA fizeram, então estaremos todos em um futuro climático muito, muito sombrio”, disse Adani, referindo-se ao uso histórico de combustíveis fósseis durante o desenvolvimento desses países.