Ministro anuncia lançamento do Programa de Descarbonização da Amazônia para agosto

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quinta-feira (20) que o Programa de Descarbonização da Amazônia será lançado em agosto. O objetivo do programa é reduzir significativamente o uso de óleo diesel na produção de energia na região amazônica. Com medidas abrangentes, o governo pretende realizar uma transição da matriz de combustível fóssil para fontes renováveis, a fim de diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa na área.

Durante sua participação em um seminário em Goa, na Índia, onde participa de eventos e reuniões do G20, o ministro destacou a importância do programa: "Nós lançaremos, na Amazônia, um dos maiores programas de descarbonização do planeta. O Norte do Brasil consome R$ 12 bilhões por ano de óleo diesel para tocar sistemas isolados da Amazônia. Nós faremos uma transição desse sistema isolado para uma energia limpa e renovável, dando ao planeta uma sinalização clara do nosso esforço nesse sentido."

VEJA MAIS

Como primeiras ações, Silveira mencionou o início das obras para conectar o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN), já que Roraima é atualmente o único estado totalmente isolado da malha elétrica do país. Além disso, destacou a inauguração da interligação de Parintins (AM) ao sistema.

O uso do etanol e dos biocombustíveis também é apontado pelo ministro como um dos principais caminhos para a descarbonização. Ele reiterou que o governo pretende aumentar a mistura de etanol na gasolina comum e incentivar a produção de Combustível Sustentável de Aviação, combinado com o Diesel Verde.

Com o lançamento do Programa de Descarbonização da Amazônia, o governo busca tomar medidas concretas para preservar o meio ambiente, promover a sustentabilidade e reduzir o impacto das emissões de gases de efeito estufa na região.