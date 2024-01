Energia solar no Brasil ultrapassa 26 GW e gera economia de R$ 84,9 bilhões na conta de luz até 2031

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) divulgou que a geração própria de energia solar atingiu a marca de 26 gigawatts (GW) de potência instalada, beneficiando residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos em todo o país. Mais de 3,3 milhões de unidades consumidoras são atendidas por essa tecnologia inovadora.

Segundo dados da Absolar, o Brasil conta agora com mais de 2,3 milhões de sistemas solares fotovoltaicos, distribuídos em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Desde 2012, foram investidos aproximadamente R$ 130,7 bilhões, gerando mais de 780,1 mil empregos em todas as regiões do país e proporcionando uma arrecadação de R$ 39,2 bilhões aos cofres públicos.

Um estudo recente encomendado pela Absolar à consultoria especializada Volt Robotics revela que a chamada geração distribuída resultará em uma economia líquida na conta de luz dos brasileiros de mais de R$ 84,9 bilhões até 2031. Os benefícios líquidos dessa geração equivalem a uma média de R$ 403,9 por megawatt-hora (MWh) no sistema elétrico nacional, em comparação com uma tarifa média residencial de R$ 729 por MWh calculada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

O estudo teve como foco calcular os custos e benefícios da microgeração e minigeração distribuída, em conformidade com o artigo 17 da Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que estabeleceu o marco legal do setor.

Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Absolar, enfatiza que a energia solar pode desempenhar um papel fundamental na tornar a matriz elétrica brasileira mais limpa e renovável em um curto período. Ele observa que, apesar das 3,3 milhões de unidades consumidoras abastecidas com energia solar distribuída serem motivo de celebração, há ainda muito espaço para crescimento, considerando que o Brasil possui cerca de 92,4 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica no mercado cativo.

Koloszuk destaca o exemplo da Austrália, que, por meio de políticas públicas, incentivou a fonte solar, agora representando 30% de toda a geração de energia daquele país. No Brasil, a energia solar varia sazonalmente e, no domingo, 21, já representava cerca de 10% da geração diária de energia elétrica, superando as fontes eólica e nuclear.