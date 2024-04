Lua Cheia Rosa: fenômeno desta terça-feira (23) poderá ser visto a olho nu em todo Brasil

Nesta terça-feira (23), os amantes da astronomia terão a oportunidade de presenciar mais um evento celestial neste mês de abril. A "Lua Cheia Rosa" estará visível para todo o Brasil e, para observar, não será preciso de nenhum equipamento especial. Basta olhar para o céu a partir do final da tarde, quando a Lua surgir no horizonte, por volta das 17h32 no horário de Brasília.

Apesar do nome sugestivo, a Lua não apresentará nenhuma mudança de cor durante o fenômeno. A denominação "Lua Cheia Rosa" tem origem em tradições indígenas dos Estados Unidos e se refere à época do ano em que floresce uma planta nativa da América do Norte chamada rosa musgo ou Phlox subulata.

Diferença entre Lua Cheia Rosa e Superlua

Embora a Lua Cheia Rosa seja um evento marcante, ela não se configura como uma Superlua. Esse fenômeno ocorre quando a Lua Cheia coincide com o perigeu, o momento em que ela se encontra mais próxima da Terra. Nessa situação, a Lua aparenta ser maior e mais brilhante do que o normal.

No ano de 2024, segundo o calendário astronômico do Observatório do Valongo da UFRJ, teremos duas Superluas: uma entre os dias 17 e 18 de setembro e outra em 17 de outubro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)