Eclipses 2024: Saiba quando ocorrerão os fenômenos neste ano

Os próximos meses reservam uma sequência de eventos astronômicos visíveis a olho nu. Com chuvas de meteoros e superluas, 2024 terá quatro eclipses notáveis. Entre março e outubro, dois eventos lunares e dois solares poderão ser vistos no céu. Contudo, nem todos serão totalmente visíveis no Brasil. Confira as datas dos eclipses previstos para 2024:

Eclipse lunar penumbral: 24 e 25 de março

O eclipse lunar penumbral ocorre quando a Lua atravessa a penumbra da Terra, sendo a parte externa e tênue de sua sombra. Este fenômeno está programado para os dias 24 e 25 de março, atingindo seu ápice durante a Lua cheia às 4h da manhã. A visibilidade do eclipse será abrangente, incluindo grande parte da Europa e da África, o norte e leste da Ásia, América do Norte, América do Sul, Ártico, Antártica e parte da Austrália.

Eclipse solar total: 8 de abril

O eclipse solar total ocorre quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, gerando uma sombra que cobre completamente o disco solar para um observador na Terra. Este fenômeno está agendado para o dia 8 de abril. Aqueles que estiverem no Canadá, Estados Unidos e México terão a visão da Lua bloqueando integralmente a luz solar que alcança a Terra.

VEJA MAIS

Eclipse lunar parcial: 17 e 18 de setembro

O eclipse lunar parcial ocorre quando a sombra da Terra na superfície lunar cresce e depois retrocede, cobrindo parcialmente a Lua, apenas em uma "fatia". Este fenômeno terá lugar entre os dias 17 e 18 de setembro. Cerca de 3,5% da Lua estará dentro dessa sombra. O eclipse será visível na Europa e em grande parte das Américas, Ártico, Antártica, África e Ásia. Além disso, essa Lua cheia será uma Superlua, aparecendo 7,8% maior e 15,6% mais brilhante do que a média das luas cheias.

Eclipse solar anular: 2 de outubro

O eclipse solar anular ocorre quando a Lua está em seu ponto mais distante da Terra, incapaz de cobrir completamente a luz solar. Isso resulta na formação de um anel luminoso ao redor da sombra da Lua. O fenômeno acontecerá em 2 de outubro. Observadores na Argentina e no Chile poderão ver a Lua cobrindo o centro do Sol, formando um "anel de fogo" ao redor do astro.