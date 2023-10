Eclipse solar: fenômeno movimenta Belém e interior do Pará; confira os registros

Neste sábado (14), por volta das 15h, o Mirante de São Benedito, em Bragança, no nordeste do Pará, ficou lotado para a observação do eclipse solar. Cerca de 500 pessoas estiveram presentes no ponto mais alto da cidade. Na ocasião, alunos de Física do Instituto Federal do Pará (IFPA) distribuíram 80 óculos especiais para a observação do anel solar de forma segura e montou telescópios para a observação do fenômeno às margens do rio Caeté. O mirante foi escolhido por ser um ponto de observação privilegiado, sem interferências visuais.

O professor Fábio Moura, coordenador do projeto de astrofísica "Desvendando o Céu" e organizador do evento no mirante, diz que o número de participantes na atividade surpreendeu as expectativas. "A gente fez um convite pelas redes sociais dias antes, e o público realmente atendeu", conta. Veja os registros:

Movimentação por Belém

Em Belém, o eclipse solar iniciou às 15h04 deste sábado (14). O máximo de configuração, com a lua desenhando sobrepondo o sol, ocorreu por volta das 16h32, finalizando às 17h47, conforme os horários locais.

Legenda (Thiago Gomes / O Liberal)

Na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), estudantes e professores de diversos cursos se juntaram a várias pessoas para observar o eclipse. O Centro de Ciências e Planetário do Pará também foi palco da observação do fenômeno. Com a distribuição antecipada e gratuita de 1.500 ingressos, a demanda foi alta e os ingressos se esgotaram rapidamente. O local recebeu crianças e adolescentes acompanhados de seus pais, que aproveitaram os equipamentos disponíveis para assistir o fenômeno astronômico.

Pessoas fazem fila para observar o elicpse nos equipamentos da UFPA. (Robson Silva, aluno de Licenciatura em Física, da UFPA.)

Experiência por Canaã dos Carajás

Em Canaã dos Carajás, no Sudeste Paraense, a população pôde observar o eclipse solar anular durante a inauguração do novo Planetário Municipal, equipado com tecnologia avançada em 4K. O evento, coordenado pela Prefeitura, reuniu mais de 600 espectadores. No município, o eclipse anular total, ocorreu entre 16h34 e 16h39.

Do lado de fora do Planetário foi realizada uma projeção das imagens do eclipse em um telão, além de terem sido distribuídos 500 óculos adequados para assistir o evento astronômico. Já do lado de dentro do Planetário, houve exibições no domo medindo 11 metros de diâmetro para centenas de visitantes. A cúpula da unidade é equipada com tecnologia que simula o espaço por meio da projeção de objetos celestes.

População assistiu ao eclipse projetado em um telão. (Prefeitura de Canaã dos Carajás)

São Félix do Xingu

Na tarde deste sábado (14), Indígenas da Aldeia Tepdjáti, no município de São Félix do Xingu, no Sudeste Paraense, observaram o eclipse anular com o auxílio de um telescópio fornecido pelo Núcleo de Astronomia (Nastro) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A localização estratégica da cidade proporcionou uma visão privilegiada da plenitude do fenômeno, conforme explicado pelo professor Luís Carlos Crispino, coordenador-geral do Nastro.

Indígenas observam o eclipse na aldeia, em São Félix do Xingu. (Rosinaldo Ribeiro)