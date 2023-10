Eclipse anular solar: fenômeno começou a ser visto de Belém às 15h04; vídeo

O professor Luís Carlos Crispino, Doutor em Física e coordenador do Núcleo de Astronomia (Nastro) da Universidade Federal do Pará (UFPA), informa que o eclipse anular já pode ser observado de Belém. O fenômeno iniciou às 15h04 deste sábado (14). O máximo da configuração do desenho da lua sobre o sol ocorrerá às 16h32 e terminará às 17h47, conforme os horários locais. Assista!

A visão do eclipse em Belém será parcial, conforme explica o professor. A UFPA enviou uma equipe para observar o eclipse em dois pontos da cidade de São Félix do Xingu, no Sudeste Paraense, de onde a visão do fenômeno será completa. Naquele município, a equipe se divide em dois pontos: na orla e na aldeia indígena Tepdjáti.

"Os eclipses do sol ocorrem quando há um alinhamento entre a terra, a lua e o sol, nessa ordem. Portanto, podem ocorrer durante a lua nova, como é o caso hoje. Dependendo das distâncias relativas entre estes três astros alinhados, os eclipses do sol podem ser parciais, totais, anulares ou híbridos. O eclipse de hoje é anular (ou anelar), quando, de alguns locais do planeta, é possível ver o que chamamos de 'anel de fogo', isto é, a lua fica em frente ao sol, mas a borda do sol ainda pode ser vista, como um anel luminoso", explica Crispino.

Estudantes e professores acompanham o eclipse da orla da UFPA, em Belém. (Nicole Pinheiro, aluna do curso de Física da UFPA)

"No entanto, mesmo sendo um eclipse anular, em Belém este eclipse só poderá ser visto como parcial, porque apenas em uma faixa estreita do planeta terra pode ser visto o anel de fogo. Hoje, esta faixa passará por vários estados brasileiros das regiões Norte e Nordeste, incluindo o Pará, mas Belém não está nesta faixa do anel de fogo, embora esteja próxima dela. As cidades paraenses de São Félix do Xingu e Parauapebas estão nesta faixa onde o eclipse anular do sol poderá ser visto em sua plenitude", detalha o professor.

Neste momento, várias pessoas também observam o eclipse na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), incluindo estudantes e professores de vários cursos da instituição.

Em Belém, a observação do eclipse também acontece no Centro de Ciências e Planetário do Pará. O acesso foi viabilizado com a distribuição antecipada e gratuita de 1.500 ingressos, que esgotaram rapidamente. Várias crianças e adolescentes acompanhados dos pais compareceram ao espaço para assistir ao eclipse com os equipamentos disponíveis no espaço.

“Este é um evento muito significativo, pois foi decorrente do Eclipse Solar Anular ocorrido em 29 de abril de 1995 que justificou, há 24 anos, a implantação do nosso Planetário do Pará- Sebastião Sodré da Gama. Será um momento de contemplação de um fenômeno astronômico, muito aguardado, pois o último, ocorrido em 2021, não foi possível ser visualizado em nosso país”, disse o diretor do Planetário, José Roberto Alves.