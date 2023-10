Eclipse solar anular: confira onde e como acompanhar o fenômeno astronômico

O eclipse solar anular de 2023 vai ocorrer no próximo sábado (14) e poderá ser visto em todas as capitais do Brasil. Belém é uma das cidades que terão melhor visibilidade deste fenômeno astronômico, onde a lua passará entre a Terra e o Sol e deixará, por alguns minutos, um círculo de luz no céu. Em vários locais da capital paraense ocorrerão programações para o público que pretende admirar o evento cósmico.

VEJA MAIS

Todos os anos existem eclipses da Lua e alguns do Sol. O fenômeno que irá acontecer no sábado será um eclipse do Sol, quando há o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol (nesta ordem). Segundo o professor e Coordenador Geral do Nastro/UFPA, Luís Carlos Crispino, dependendo da posição e distância entre estes três astros, os eclipses do Sol podem ser parciais, totais, anulares ou híbridos.

“O eclipse deste sábado será anular, também chamado anelar, quando, de alguns locais do planeta Terra, é possível ver o que chamamos de ‘anel de fogo’. Isto é, a Lua fica em frente ao Sol, mas a borda do Sol ainda pode ser vista, como um anel luminoso, daí a denominação”, explica

Conforme o professor, em Belém, este eclipse será visto como parcial. Isto porque, na ocorrência de um eclipse anular, apenas em uma faixa estreita do planeta Terra pode ser visto o “anel de fogo”. “Esta faixa passará por vários estados brasileiros das regiões Norte e Nordeste, incluindo o Pará. Belém não está nesta faixa do ‘anel de fogo’, embora esteja próxima dela. As cidades paraenses de São Félix do Xingu e Parauapebas estão nesta faixa onde o eclipse anular do Sol poderá ser visto em sua plenitude”, diz Luís Crispino.

O professor ainda faz um alerta para quem tentar ver o fenômeno de casa. “A observação de eclipses do Sol exige cuidados especiais, uma vez que não devemos olhar diretamente para o Sol, pois isso pode causar danos permanentes/irreversíveis à visão. A observação do Sol só deve ser realizada com filtros especiais, ou por meio da projeção adequada em anteparos”, declara Luís Crispino.

Onde ver o eclipse solar anular em Belém?

Em alguns locais da capital paraense irão ocorrer programações para quem quiser observar o eclipse solar anular. O Núcleo de Astronomia da UFPA (Nastro) irá realizar as observações astronômicas tanto em Belém quanto em São Félix do Xingu, na região sudeste paraense. Para isso, irão disponibilizar telescópios com filtros seguros para quem quiser observar o fenômeno. A programação é aberta ao público, sem necessidade de ingresso ou reserva.

Belém: Orla da Universidade Federal do Pará, R. Augusto Corrêa, 01, Guamá, às 14hrs.

São Félix do Xingu: Calçadão do Pedral, S/n, São Félix do Xingu, Pará, às 14hrs.

Além disso, o Planetário do Pará também irá realizar uma programação para quem adquiriu os ingressos e pretende observar o fenômeno. No entanto, o limite de ocupação do espaço já foi esgotado e os participantes só poderão ter acesso ao evento após apresentar o comprovante.

Além disso, a observação nos dois eventos dependerá das condições climáticas.