Cerca de 300 pessoas assistiram ao eclipse lunar na orla da UFPA

A orla da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi ocupada, na noite de domingo (15) para segunda-feira (16), por cerca de 300 pessoas amantes de astronomia que se inscreveram para acompanhar o eclipse lunar. A programação foi organizada pelo Núcleo de Astronomia (Nastro) da universidade que disponibilizou seis telescópios para que o público pudesse observar e registrar (com fotografias) o fenômeno rotulado como "eclipse do ano de 2022". Outro eclipse como este só será visto novamente em 2029.

Apesar das nuvens no céu, foi possível apreciar o encobrimento da lua pela sombra da Terra, fenômeno chamado também de "Lua de Sangue", que começou por volta de 23h30 e chegou ao auge às 1h11, momento que a lua passou a apresentar a coloração vermelha. Foi possível observar o fenômeno até às 2h53 desta segunda-feira. Depois que terminou o eclipse, os participantes ainda puderam usar os telescópios do Nastro para observar outros astros que estavam no céu da madrugada, como os planetas Júpiter, Saturno, Vênus e Marte.

A equipe do Nastro foi composta por mais de trinta pessoas, na sua maioria estudantes dos cursos de Física da UFPA, mas também de outros cursos como Geologia, Geofísica e Geografia. "Foi uma evento marcante para todos os que puderam participar", garantiu Luís Crispino, coordenador geral do Nastro.

Ainda de acordo com Crispino, haverá mais um eclipse total da Lua no dia 08 de novembro deste ano. "Nós brasileiros e belenenses só conseguiremos ver a fase inicial, mas não conseguiremos ver a fase total do eclipse de novembro, porque a Lua ficará abaixo no nosso horizonte (na fase total). Depois de novembro deste ano, só teremos um novo eclipse total de Lua em 2025. Mas com a possibilidade de ser visto por completo de Belém a fase total de um eclipse da Lua, só em 26 de junho de 2029", acrescentou.