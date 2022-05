Eclipse Lunar encanta espectadores paraenses; veja

Espectadores do Brasil inteiro acompanharam o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. Isso quer dizer que o Sol, a Terra e Lua estão alinhados e a Lua passa na sombra da Terra. O fenômeno foi visto também em toda a América do Sul e Central e partes da América do Norte, Europa e África.



O evento chegou a sua totalidade perto da 1h11 da manhã, no horário de Brasília, quando a sombra encobriu completamente o disco lunar e a Lua ficou avermelhada.