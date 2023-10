Eclipse solar anular poderá ser visto no Norte e Nordeste; saiba quando

No dia 14 de outubro acontecerá o eclipse solar anular, evento que faz parte do calendário astronômico 2023. Devido à localização geográfica, a população dos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco poderão contemplar o fenômeno semelhante a um "anel de fogo" ao redor do Sol.

O nome "anular" deriva de annulus, palavra em latim que significa "dois círculos concêntricos", ou seja, um anel. O evento foi visto no país pela última vez há sete anos, em setembro de 2006. Na época, apenas a população do extremo norte do Amapá conseguiu visualizar o alinhamento entre os três elementos do sistema solar.

O que é um eclipse solar anular?

Um eclipse solar anular se forma com o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Ele acontece quando o satélite passa entre a estrela central do sistema solar e o planeta, fazendo com que o Sol seja visto como uma espécie de "anel de fogo brilhante".

Este fenômeno ocorre devido à distância em que a Lua estará da Terra. No dia 14, ela se encontrará no ponto mais distante de sua órbita do planeta e consequentemente o seu diâmetro aparente é menor do que o do Sol, o que forma o círculo de luz ao redor da estrela.

Quando tempo dura o eclipse solar anular?

O eclipse terá 2 horas e 7 minutos de duração, atingindo o seu ápice às 16h51 e encerrando às 17h50.