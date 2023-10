O eclipse anular do Sol já começou neste sábado (14), no Brasil e no mundo. Pelas redes sociais, algumas pessoas tem compartilhado registros e transmissões do fenômeno, que não é visível aos brasileiros desde 1994. Confira.

VEJA MAIS

Inicialmente visível na costa oeste dos Estados Unidos, agora à tarde quase todos os Estados brasileiros vão poder conferir o eclipse, com destaque ao Norte e Nordeste do país. O evento deve durar cerca de duas horas. Confira algumas fotos:

Eclipse solar: confira as fotos e os horários do fenômeno no Brasil Eclipse anular solar no mundo EUA acompanham eclipse anular solar População atenta ao eclipse anular solar no mundo

O que é o eclipse anular do Sol?

O eclipse anular do Sol é um evento astronômico quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e seu diâmetro aparente é menor do que o do Sol. Como a sombra da Lua não cobre completamente o Sol, forma-se um "anel de fogo" no céu.

Alerta

Nunca olhe diretamente para o Sol. A observação de um eclipse solar só é segura com óculos de proteção solar adequados, filtros especiais ou ao olhar para o reflexo do Sol. Não utilize placas de raio-X, filmes fotográficos, celulares ou outros dispositivos.

Horários do ápice do eclipse nas capitais:

Aracaju: 16h48

Belém: 16h32

Belo Horizonte: 16h49

Boa Vista: 15h08

Brasília: 16h45

Campo Grande: 15h43

Cuiabá: 15h38

Curitiba: 16h48

Florianópolis: 16h48

Fortaleza: 16h42

Goiânia: 16h45

João Pessoa: 16h46

Macapá: 16h27

Maceió: 16h48

Manaus: 15h19

Natal: 16h45

Palmas: 16h41

Porto Alegre: 16h47

Porto Velho: 15h21

Recife: 16h47

Rio Branco: 14h16

Rio de Janeiro: 16h50

Salvador: 16h48

São Luís: 16h37

São Paulo: 16h49

Teresina: 16h41

Vitória: 16h50

Próximos eclipses

Quando será o próximo eclipse anular solar?

O próximo eclipse anular solar ocorrerá em 02 de outubro de 2024, embora só seja visível no extremo sul da América do Sul e em áreas no oceano Pacífico. O alinhamento da Lua, Terra e Sol voltará a ocorrer em 17 de fevereiro de 2026, mas será praticamente visível apenas na Antártica. Em 6 de fevereiro de 2027, o eclipse será observado somente no Chuí, no sul do Rio Grande do Sul.