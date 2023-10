Eclipse solar: veja como fazer visor de proteção em casa para observar o fenômeno com segurança

Faltam poucas horas para o eclipse solar anular e o fenômeno - um dos maiores eventos dos últimos 80 anos - poderá ser visto em todas as capitais do Brasil. No entanto, para se observar o eclipse de forma segura é preciso ter alguns cuidados de proteção com olhos. Durante todas as fases do eclipse solar, não é seguro olhar diretamente, por conta da intensa radiação solar. Veja como criar o seu visor solar em casa:

Quais materiais são necessários para criar um visor solar em casa?

Lente ou filtro de soldador n°14 ou superior: Não é recomendado utilizar vidro abaixo disso, pois não protegerá seus olhos contra os raios de sol ;

contra os ; Papelão, MDF, pasta arquivo: Um pedaço de material rígido que faça sombra para cobrir o rosto;

Régua: Ver as medidas de corte do material;

Tesoura ou estilete: Fazer o corte onde o filtro ficar;

Fita dupla face: Fixar o filtro no papelão.

VEJA MAIS

Como criar seu visor solar em casa?

Pegue a lente/filtro de soldador: Material já vem com medida padrão de 10cmx5cm;

Material já vem com medida padrão de 10cmx5cm; Corte o pedaço de material rígido: É importante cortar centímetros maior que seu rosto, para que o material cubra e proteja perfeitamente seus olhos

É importante cortar centímetros maior que seu rosto, para que o material cubra e proteja perfeitamente seus Faça um recorte: Use a tesoura e o filtro como molde para fazer um furo de 9cmx4cm na máscara (furo precisa ser menor do que o visor, para que fique uma borda). Este é o lugar por onde você observará o eclipse solar .

Use a tesoura e o filtro como molde para fazer um furo de 9cmx4cm na máscara (furo precisa ser menor do que o visor, para que fique uma borda). Este é o lugar por onde você observará o . Cole o filtro no material com a fita: Aplique a fita ao redor do recorte que você fez e cole o visor em cima. Este é o lugar por onde você observará o eclipse solar .

Aplique a fita ao redor do recorte que você fez e cole o visor em cima. Este é o lugar por onde você observará o . Observação segura: Segure a máscara de forma que o visor fique de frente para o sol e a sombra do material proteja seu rosto e olhos.

Veja outras opções de proteção:

Mesmo com o sol parcialmente coberto pela lua, a luz solar ainda brilhará intensamente, olhar diretamente, pode prejudicar muito a visão. Outros equipamentos que você pode utilizar para observar o eclipse, são:

Óculos específicos para a visualização do eclipse: os óculos podem ser encontrados em sites e aplicativos de venda online. É importante observar se são mesmo específicos para a observação do sol .

os óculos podem ser encontrados em sites e aplicativos de venda online. É importante observar se são mesmo específicos para a observação do . Telescópios e binóculos: se você estiver usando telescópios ou binóculos para observar o eclipse solar , assegure de que eles também estejam equipados com filtros solares apropriados.

se você estiver usando telescópios ou binóculos para observar o , assegure de que eles também estejam equipados com filtros solares apropriados. O uso de óculos solares comuns não são recomendados. Além disso, apontar a câmera diretamente para o sol, sem proteção, pode resultar em danos ao sensor do dispositivo.