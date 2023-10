Eclipse solar anular: entenda como o fenômeno deste sábado (14) pode te afetar conforme seu signo

Neste sábado (14), ocorrerá um eclipse solar anular, onde a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, criando uma sombra visível e projetando um anel de fogo ao redor do Sol. O fenômeno será visível parcialmente em todos os estados do Brasil, entre 15h45 e 17h50. O último eclipse solar anular ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível no país.

Na astrologia, os eclipses solares são considerados momentos de mudança e transformação. A astróloga Bruna Andreoli explica que cada pessoa ou signo sentirá essa energia de maneira única. Os eclipses têm o poder de influenciar as emoções, tornando as pessoas mais sensíveis e introspectivas, mas também podem trazer alegria, inspiração e motivação. Veja como o eclipse solar pode afetar o seu signos:

Áries (21/03 - 20/04)

Pode trazer foco para questões relacionadas à identidade e autoexpressão. Um impulso para iniciar novos projetos ou abordar desafios de frente.

Touro (21/04 - 20/05)

Influência nas finanças e valores pessoais. Pode ser um momento para reavaliar e ajustar objetivos financeiros.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Foco nas relações e parcerias. Mudanças nas dinâmicas interpessoais podem ocorrer, incentivando uma comunicação mais clara.

Câncer (21/06 - 22/07)

Impacto na saúde e na rotina diária. Pode ser um período para fazer mudanças saudáveis e abandonar hábitos prejudiciais.

Leão (23/07 - 22/08)

Concentração na criatividade, amor e autoexpressão. Oportunidade para explorar paixões e buscar relacionamentos mais autênticos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Influência na casa e na família. Mudanças ou transformações em relação ao lar e às relações familiares.

Libra (23/09 - 22/10)

Foco nas comunicações e no aprendizado. Pode ser um período de crescimento intelectual e de expressar suas ideias de maneira mais assertiva.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Impacto nas finanças e valores pessoais. Oportunidade para reavaliar seus recursos e buscar uma maior segurança financeira.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Mudanças na identidade e autoexpressão. Pode ser um momento para redefinir metas pessoais e a visão de si.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Foco em questões espirituais e introspecção. Um período para refletir sobre o significado mais profundo da vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Impacto nas amizades e nos grupos sociais. Mudanças nas relações com amigos e envolvimento em comunidades.

Peixes (20/02 - 20/03)

Influência na carreira e na imagem pública. Pode ser um momento para redefinir metas profissionais e buscar reconhecimento.