Eclipse solar total ocorrerá em abril deste ano; confira detalhes

Um eclipse solar total ocorrerá em 8 de abril deste ano, segundo a agência espacial norte-americana Nasa. Esse fenômeno ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz da estrela de forma completa.

No entanto, o eclipse poderá ser visto apenas por quem estiver em países da América do Norte. Quando o fenômeno estiver no auge, é capaz que o céu fique escuro, assim como ao amanhecer ou anoitecer.

Ainda segundo a agência espacial, o fenômeno será visível no México, os Estados Unidos e o Canadá. O próximo eclipse como esse ocorrerá novamente em 23 de agosto de 2044.

Diferentemente de outros tipos de eclipses, em que a proteção ocular é extremamente importante, será permitido retirar os óculos para visualizar o fenômeno.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)