Eclipse mais longo em 580 anos: saiba o que é, como acontece e suas principais características

A partir da madrugada desta sexta-feira (19), várias partes do mundo puderam ver a olho nu o eclipse mais longo em 580 anos. O fenômeno durou cerca de três horas e 28 minutos e partes da América do Sul, América do Norte, Polinésia, leste da Austrália e nordeste da Ásia puderam prestigiar o fato, que só acontecerá novamente em fevereiro de 2669. Pensando nisso, confira o que é, os tipos, diferenças e frequências dos eclipses lunares.

O QUE É?

Um eclipse lunar acontece quando a Lua passa por uma porção da sombra da Terra, bloqueando a chegada dos raios de Sol.

TIPOS

Eclipse penumbral: O penumbral é quando a Lua passa pela sombra externa da Terra, bloqueando parte dos raios solares.

Eclipse parcial: O parcial é quando a Lua passa pela sombra interna ou limiar da Terra, bloqueando a luz solar direta.

Eclipse total: Total é quando a Terra bloqueia toda a luz do Sol, impedindo que ela alcance a Lua.

TODOS PODEM SER VISTOS?

Depende do tipo de eclipse. Os penumbrais são mais difíceis de observar pois são muito sutis, mas os parciais podem ser vistos a olho nu, assim como os totais, já que a Lua ganha um aspecto avermelhado.

QUAIS AS DIFERENÇAS?

A diferença do eclipse lunar para o solar é que o solar ocorre na fase de lua nova, enquanto o lunar acontece na lua cheia. Além disso, o solar só ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol.

COM QUE FREQUÊNCIA OCORRE?

Os eclipses acontecem durante o ciclo Saros, que dura aproximadamente 18 anos e 11 dias. De duas a quatro vezes por ano, a Lua passa por uma parte das sombras da Terra.