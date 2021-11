Belém e outras capitais da região Norte podem acompanhar eclipse de micro lua nesta madrugada

Um eclipse parcial da lua poderá ser observado nesta madrugada e as capitais das regiões Norte e do Centro-Oeste terão a melhor visibilidade do Brasil. Esse fenômeno, também chamado de eclipse de micro lua, ocorre quando o satélite fica no ponto mais afastado da órbita ao redor da Terra. Com informações da Agência Brasil.

O doutor em Física, do Instituto Federal de Santa Catarina, Marcelo Schappo, explica que o eclipse parcial acontece "porque o caminho que a lua percorre no entorno da Terra é uma elipse, ou seja, uma circunferência levemente achatada. Como ela está mais longe da Terra que a Lua cheia média, acaba ficando aparentemente menor, cerca de 7%’’.

Mesmo sendo micro lua, o eclipse poderá ser observado totalmente na América do Norte e em alguns países da América do Sul. Aqui no Brasil, apenas o início do fenômeno poderá ser observado, previsto para às 4h20, e o ápice está previsto por volta das 6h, tudo no horário de Brasília.

Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista e Cuiabá têm a melhor chance de visibilidade. Isso porque nesses locais a Lua se põe após o ápice do eclipse, explica Schappo.

Os moradores de Belém, Macapá e Campo Grande também poderão acompanhar parte do fenômeno. Já quem mora nas cidades da faixa litorânea do País, dificilmente observará o obscurecimento lunar.

Marcelo Schappo destaca ainda que próximo do momento do ápice, a Lua poderá ser vista em tom levemente avermelhado ou alaranjado. Segundo o doutor em Física, isso ocorre “porque a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre e é desviada para dentro da sombra do nosso planeta, atingindo a Lua. Porém, no processo de interação com a atmosfera, as colorações avermelhadas da luz do Sol passam com maior intensidade.’’

Embora os eclipses lunares - alinhamento do Sol, Terra e Lua - sejam considerados raros, nesse caso a sombra da Terra cobrirá cerca de 97% da Lua, por isso é considerada parcial e é um pouco mais frequente do que quando há a cobertura total do satélite.

Após o evento lunar desta sexta-feira (19), o próximo eclipse com boa visibilidade aqui no Brasil será uma total em maio de 2022. Este ano, ainda há previsão de chuva de meteoros Geminídeas, em dezembro. O ápice da visualização dos meteoros no céu noturno será na madrugada do dia 14 de dezembro.