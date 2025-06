Qual o santo de hoje, 30 de junho? Veja a oração de São Marçal de Limoges

No dia 30 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Marçal, venerado como padroeiro da cidade de Limoges, na França, e também como protetor dos bombeiros. Ele é ainda associado ao desapego, ao povo das águas e às mulheres das marés.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 30 de junho?

O santo celebrado neste 30 de junho é São Marçal de Limoges, venerado como padroeiro da cidade de Limoges, na França, e também como protetor dos bombeiros. Ele é ainda associado ao desapego, ao povo das águas e às mulheres das marés, sendo uma figura de devoção em regiões litorâneas e entre comunidades tradicionais.

Sua memória é lembrada com festas e manifestações culturais, especialmente no Maranhão, onde a data é celebrada com folguedos como o Bumba-Meu-Boi.

Qual é a oração de São Marçal de Limoges?

"Bendito sejais, Senhor Deus de misericórdia, que sois o autor de todo o Universo e que no Vosso Filho Jesus Cristo nos confiastes o mandamento do amor.

Dignai-Vos, abençoar os nossos Bombeiros Voluntários, que entregam a sua vida ao serviço da vida daqueles que estão em grande perigo e fazei que Vos possam servir, com todo o seu coração e com todas as suas forças, nas pessoas que auxiliam e, por intercessão de S. Marçal, sejam protegidos de todos os perigos.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém."

Quem foi São Marçal de Limoges?