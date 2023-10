Em Canaã dos Carajás, população assiste eclipse anular no novo Planetário

No município de Canaã dos Carajás, Sudeste Paraense, a observação pública do eclipse anular ocorre durante a inauguração do novo Planetário 4K da cidade, em um evento organizado pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, a cidade possui uma das melhores angularidades para assistir o fenômeno.

"Canaã dos Carajás está em uma faixa do globo privilegiada para contemplação do Eclipse Solar deste sábado, 14", informou a gestão.

Eclipse anular registrado em Canaã dos Carajás. (Prefeitura de Canaã dos Carajás)

