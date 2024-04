Ritual com salsinha em dia de eclipse solar ajuda a atrair dinheiro; veja como fazer

O eclipse solar, fenômeno astronômico e astrológico mais importante de 2024, acontece nesta segunda-feira (08), e será visível em várias partes da América do Norte. Com duração, em alguns locais, de até 4 minutos e 28 segundos, o eclipse total do Sol traz uma energia muito poderosa que deve ser aproveitada para atrair abundância e boas vibrações.

O fenômeno é uma das oportunidades para realizar rituais de atração usando a salsa, importante elemento da sorte e dinheiro. A planta atrai abundância econômica e protege contra energias negativas durante o eclipse solar. Veja como fazer o ritual para atrair prosperidade:

Ritual com salsa para atrair a prosperidade

Ingredientes

Um maço de salsa fresca

Um maço de manjericão

Uma fita vermelha

Como fazer

Pegue a salsa, um pouco de manjericão e junte-os num ramalhete; Amarre os dois elementos com a fita vermelha, enquanto pensa em atrair para casa a abundância do dinheiro e da sorte. Peça também que as energias negativas se afastem; Coloque um ramo em qualquer ponto da cozinha e outro na entrada principal da casa do lado direito da porta; Os ramos devem ser pendurados com as pontas das plantas para baixo e os caules apontando para cima; Além disso, guardar ramos de salsa na carteira, bolsa ou local que tenha dinheiro, ajuda a atrair mais dinheiro e assegurar que nunca faltará.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)