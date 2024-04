Eclipse solar total de 8 de abril: veja horário e onde assistir ao vivo

Estados Unidos, México e Canadá terão a oportunidade de testemunhar o eclipse solar total ou parcial na próxima segunda-feira (8). No Brasil, entretanto, o fenômeno não será visível.

O que é um eclipse solar total?

O fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando toda a luz solar e criando um período de escuridão temporária. Esse alinhamento dos três corpos celestes está previsto para durar aproximadamente quatro minutos. Quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol, o evento é classificado como eclipse solar parcial ou anular.

Onde assistir ao eclipse solar total?

Embora o eclipse não seja visível no Brasil, é possível acompanhá-lo ao vivo no canal do YouTube da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, e na plataforma Disney+. A transmissão na Disney+ está prevista para começar às 15h (horário de Brasília), enquanto a previsão da NASA para o início do eclipse solar total é às 15h07 (horário de Brasília), ao longo da costa do Pacífico do México.

VEJA MAIS

Quando será o próximo eclipse solar no Brasil?

O próximo eclipse solar está programado para o dia 2 de outubro, segundo o calendário da NASA. Este será um eclipse solar anular, passando pelos estados das regiões Sul, Sudeste (exceto o norte de Minas Gerais) e Mato Grosso do Sul. No restante do país, no entanto, o eclipse não será visível.