Vai dar pra ver o eclipse dia 8 de abril no Brasil? Saiba tudo sobre o fenômeno

Um fenômeno astronômico único, o eclipse solar total, será visível em várias partes da América do Norte nesta segunda-feira (8). Estados mexicanos, americanos e canadenses serão privilegiados com o espetáculo celeste, enquanto o Brasil ficará fora do alcance direto. No entanto, a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, oferecerá transmissões ao vivo para que os interessados possam acompanhar o evento.

O eclipse terá uma duração, em alguns locais, de até 4 minutos e 28 segundos. Ele terá início às 15h07, horário de Brasília, na costa do Oceano Pacífico mexicano, e se encerrará por volta das 16h46, na costa leste do Canadá.

Após sua manifestação inicial no México, o fenômeno se deslocará pelos Estados Unidos, podendo ser observado no Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri e finalmente em direção ao Canadá.

Quando será o próximo eclipse no Brasil?

Segundo disse à AFP Leandro Donizete Moraes, doutor em física e criador do canal Astronomia Observacional ao Valor, os eclipses solares ocorrem quando há um alinhamento entre a Terra, o Sol e a Lua em momentos específicos. Quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, ocorre um bloqueio total ou parcial da luz solar, como explica Moraes.

O próximo eclipse no Brasil está previsto para o dia 2 de outubro de 2024, oferecendo uma visão parcial do fenômeno em várias regiões do país, incluindo Mato Grosso do Sul e o Sudeste. Em contrapartida, o próximo eclipse total só ocorrerá em 12 de agosto de 2045.