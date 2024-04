Grupo católico cria padre por IA e gera polêmica por confissões; entenda

O grupo Catholic Answers criou um padre, chamado Justin, por inteligência artificial. O intuito era oferecer conselhos simulando um padre na realidade, porém gerou polêmica na comunidade católica. Isso porque a criação se passa por um sacerdote de Assis, na Itália e comenta ser "tão real quanto a fé”.

Alguns usuários que procuravam a plataforma disseram que o "chatbot católico" tem oferecido conselhos sexistas, visões desatualizadas sobre as mulheres, sendo classificado como "pesadelo ético, teológico e de privacidade".

Mesmo com toda a divulgação negativa, alguns usuários pareceram concordar com o aplicativo e incentivar o uso para absorver os ensinamentos católicos. "Embora isto não substitua a interação humana com um padre, acreditamos que pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os nossos usuários a compreender e articular melhor os ensinamentos da fé católica", postou um usuário no X.

Segundo o grupo Catholic Answers, além do objetivo do sacramento, o aplicativo foi criado para estar disponível 24 horas do dia, por 7 dias da semana para os usuários que desejarem usufruir da plataforma. Todas as repostas da plataforma são tiradas de conteúdos sacerdotais. Após tanta polêmica, o Padre Justin acabou tirando o colarinho branco e aparecendo de blazer e camisa social.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)