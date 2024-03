IA é realidade em 74% das empresas; especialista dá dicas para implementar tecnologia

A inteligência artificial (IA) se consolidou como elemento fundamental na transformação digital de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Um estudo divulgado este ano, realizado pela Edelman Comunicação, a pedido da Microsoft, revelou que 74% das MPMEs já incorporam a IA em suas operações cotidianas, um aumento expressivo em comparação ao ano anterior, quando este percentual ficou em 61%, conforme o estudo.

O levantamento aponta a IA como uma das principais tendências tecnológicas para empresas de todos os tamanhos. Entre os setores analisados, as empresas de tecnologia, com destaque para o grupo de telecomunicações, se destacaram com 85% delas relatando um avanço considerável na adoção de IA. Esse progresso é ainda mais evidente entre as empresas consideradas "nativas digitais", das quais 84% já utilizam a tecnologia.

Em termos de investimento, a pesquisa também mostra uma evolução significativa. Pelo menos 47% das MPMEs consultadas estão alocando recursos em IA. Este percentual quase dobrou, uma vez que foi de apenas 27% no ano anterior. A tecnologia só fica atrás do armazenamento em nuvem em termos de prioridade de investimento, evidenciando a necessidade de integrar aplicações de IA à infraestrutura de nuvem para maximizar seus benefícios.

IA para além do atendimento ao cliente

O estudo da Microsoft também destacou as principais aplicações de IA nas MPMEs, que vão desde assistentes virtuais para atendimento ao cliente até ferramentas de automação para otimizar o trabalho. Conforme aponta a pesquisa, 39% das empresas veem o potencial da IA além do atendimento ao cliente, incluindo áreas como Tecnologia da Informação, Comunicação e Marketing, e Finanças.

Entre os benefícios percebidos da adoção de IA, estão o aumento da eficiência e da produtividade, melhoria no atendimento ao cliente e redução de custos, apesar do investimento necessário. Além disso, a pesquisa ressalta um alto índice de satisfação com o impacto da IA na qualidade do trabalho, satisfação do cliente e motivação dos funcionários. Cerca de 90% das empresas buscam adotar IA atualmente.

Apesar dos avanços, os desafios para a adoção da tecnologia persistem, incluindo questões relacionadas aos custos elevados, tanto na implantação quanto na manutenção/atualização, acesso à tecnologia, contratação e capacitação de talentos, privacidade de dados e segurança cibernética. Para enfrentar esses desafios, as empresas estão investindo na capacitação de sua força de trabalho e na adoção de medidas de segurança adequadas.

Por onde começar? Especialista dá dicas

O professor doutor Allan Costa, especialista em IA e cibersegurança, avalia que a introdução da tecnologia em pequenas empresas, que frequentemente têm orçamentos limitados, requer uma abordagem estratégica e adaptativa. Ele orienta começar com soluções prontas para uso e cita como exemplo os chatbots para atendimento ao cliente, que oferecem um retorno imediato sobre o investimento e são mais acessíveis.

“Além disso, as pequenas empresas podem aproveitar plataformas de IA oferecidas por empresas renomadas, como Microsoft e Google, que oferecem opções integráveis aos sistemas existentes a custos acessíveis de assinatura. Investir na capacitação da equipe também é crucial, garantindo que possam compreender e utilizar eficazmente as ferramentas de IA disponíveis, maximizando os benefícios para a empresa”, afirma Costa.

O especialista paraense acrescenta que para superar o desafio dos custos, deve-se considerar opções de financiamento específicas para tecnologia, buscar parcerias com empresas de tecnologia ou consultorias especializadas em IA e investir na capacitação interna da equipe por meio de cursos e treinamentos. Além disso, para ele, é fundamental desenvolver políticas de segurança de dados e privacidade para lidar com preocupações nesse aspecto.

Apesar do incremento apontado na pesquisa da Microsoft, Costa avalia que é necessário melhor preparo para a popularização dessa tecnologia. Esta, aliás, também é uma das conclusões de um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a atual estrutura do país. O Brasil ficou em 15º no ranking de países preparados para IA, entre 30 locais avaliados, sendo as primeiras posições ocupadas por Singapura, Estados Unidos e Alemanha.

Benefícios da IA para empresas de diferentes setores

Varejo e E-Commerce:

Recomendação de produtos: Algoritmos de IA podem analisar o comportamento de compra dos clientes e oferecer recomendações personalizadas, aumentando as vendas e a satisfação do cliente.

Previsão de demanda: A IA pode analisar dados históricos de vendas, sazonalidade e tendências do mercado para prever a demanda futura, otimizando os níveis de estoque e evitando excesso ou falta de produtos.

Saúde:

Diagnóstico médico: Sistemas de IA podem auxiliar médicos no diagnóstico de doenças, analisando imagens médicas, dados clínicos e histórico do paciente para identificar padrões e possíveis condições médicas.

Gerenciamento de pacientes: Chatbots equipados com IA podem fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo a perguntas dos pacientes, agendando consultas e enviando lembretes de medicamentos.

Serviços financeiros:

Detecção de fraudes: Algoritmos de IA podem analisar padrões de transações financeiras e identificar atividades suspeitas em tempo real, ajudando a evitar fraudes e proteger as finanças da empresa.

Análise de risco de crédito: A IA pode analisar dados financeiros e de crédito dos clientes para avaliar o risco de inadimplência, facilitando a tomada de decisões sobre concessão de crédito e empréstimos.

Marketing e publicidade:

Segmentação de mercado: Algoritmos de IA podem analisar dados demográficos, comportamentais e de preferências dos clientes para segmentar o público-alvo com maior precisão, tornando as campanhas de marketing mais eficazes.

Otimização de campanhas: A IA pode analisar o desempenho de campanhas publicitárias em tempo real e fazer ajustes automáticos para otimizar os resultados, maximizando o retorno sobre o investimento em publicidade.

Confira as dicas de Allan para MPMEs:

Defina objetivos claros: Antes de começar, identifique objetivos específicos que você deseja alcançar com a implementação da IA. Isso pode incluir a melhoria da eficiência operacional, a personalização do atendimento ao cliente, a redução de custos ou o aumento das vendas.

Avalie suas necessidades e recursos: Analise suas necessidades empresariais e recursos disponíveis, incluindo orçamento, equipe e infraestrutura tecnológica. Isso ajudará a determinar quais soluções de IA são mais adequadas para sua empresa.

Comece pequeno: Considere começar com projetos piloto de baixo custo e baixo risco para testar a viabilidade e o potencial da IA em sua empresa. Isso permite que você experimente diferentes abordagens e aprenda com os resultados antes de fazer investimentos maiores.

Explore soluções prontas para uso: Procure por soluções de IA prontas para uso que sejam acessíveis e fáceis de implementar, como chatbots para atendimento ao cliente, ferramentas de análise de dados ou plataformas de automação de processos.

Invista em capacitação da equipe: Ofereça treinamento e capacitação para sua equipe para desenvolver habilidades em IA. Isso pode incluir cursos online, workshops ou certificações em análise de dados, programação e outras áreas relacionadas à IA.

Busque parcerias estratégicas: Considere parcerias com empresas especializadas em IA ou consultorias de tecnologia que possam fornecer orientação especializada e suporte durante o processo de implementação.

Mantenha-se atualizado: Acompanhe as tendências e avanços na área de IA, participando de eventos, conferências e redes de profissionais. Isso ajudará sua empresa a permanecer relevante e competitiva no mercado em constante evolução da IA.

Adoção da Inteligência Artificial pelas MPMEs

74% >>>>>>>>>> usam IA sempre ou muitas vezes

90% >>>>>>>>>> buscam adotar IA atualmente

Principais benefícios observados entre empresas que usam IA

72% >>>>>>>>>> Ganho de eficiência e produtividade

58% >>>>>>>>>> Melhoria no atendimento ao cliente

46% >>>>>>>>>> Redução de custos

Fonte: Edelman/Microsoft