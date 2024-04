Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, anuncia que está com tumor no esôfago

Nesta segunda-feira (29), o ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, de 88 anos, anunciou que está com um tumor no esôfago. Mujica recebeu o diagnóstico na sexta-feira (26),durante exames de rotina e, segundo ele, o órgão está "muito comprometido".

Em pronunciamento a imprensa, o ex-presidente uruguaio disse que seu caso é duplamente complexo, porque ele já sofreu de uma doença imunológica há mais de 20 anos que afetou, entre outras coisas, os rins, que cria dificuldades óbvias para técnicas de quimioterapia e uma cirurgia.

“Quero transmitir às meninas e aos meninos que a vida é bela, mas se desgasta e cai. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança. Ninguém é salvo sozinho”, disse.

O ex-presidente contou também que sente dores quando consome alimentos mais gordurosos e deve receber mais informações sobre seu quadro clínico nos próximos dias.

Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, quando passou o cargo para Tabaré Vázquez, seu correligionário.

Antes de ingressar na política institucional, ele integrou o Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, atuando em operações de guerrilha contra a ditadura que governava o país. Por essa atuação, foi detido diversas vezes e torturado, passando, no total, 15 anos de sua vida preso.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)