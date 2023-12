Lula e Janja participam de jantar com Chico Buarque, Maria Bethânia e Caetano Veloso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais uma foto ao lado dos cantores Chico Buarque, Maria Bethânia e Caetano Veloso. O registro foi feito na noite desta quarta-feira (6), durante um jantar oferecido por Chico Buarque e sua esposa, a advogada Carol Proner, no apartamento do compositor, no Rio de Janeiro. Lula estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

VEJA MAIS

"Com @JanjaLula, reencontrando amigos e amigas, pessoas muito importantes para a cultura brasileira e a história da América do Sul", escreveu o presidente em suas redes sociais.

O encontro também contou com a presença do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica e da ex-presidente Dilma Rousseff, atual chefe do Banco dos Brics.