Lula diz que a COP30 no Pará não terá ‘luxo e riqueza’ de Dubai e terá "a cara do Brasil"

Em uma coletiva neste domingo (3), antes de embarcar para Berlim, na Alemanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática 30 (COP30), agendada para acontecer em 2025 em Belém, Pará, não poderá replicar o luxo e a riqueza da COP28 de Dubai, “a menos que ocorra em outro país árabe ou talvez no Principado de Mônaco”.

Ele enfatizou a singularidade da futura COP brasileira, afirmando que será realizada "com a cara do Brasil", destacando a autenticidade local. “Alertei as pessoas para que ninguém fique imaginando que vai ser possível repetir uma COP como essa, com esse luxo, essa riqueza”, disse o presidente.

A escolha estratégica de Belém como sede da COP30 foi anunciada em maio, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda da Amazônia aos participantes.

“Vamos fazer em um estado amazônico que vai ser a grande novidade. Se tem aqui o palácio para fazer uma reunião, a gente pode fazer embaixo da copa de uma árvore e discutir assuntos numa canoa, num igarapé. Essa vai ser a nossa COP, no Brasil, em 2025”, afirmou Lula.

Contudo, o presidente apontou desafios ambientais que o Pará enfrenta, como desmatamento, garimpo ilegal e deficiências de saneamento básico.

A COP30 promete não apenas ser um fórum de discussão climática, mas também um reflexo da diversidade e desafios ambientais locais, trazendo à tona a interseção entre questões globais e realidades regionais no contexto da crise climática.