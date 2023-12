Putin será convidado para G20 no Brasil, mas se vier 'sabe o que pode acontecer', diz Lula

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, será convidado para a cúpula do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em 2024, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional (TPI), que em março deste ano, emitiu um mandado de prisão o líder russo por crime de guerra, pela deportação ilegal de pelo menos 100 crianças da Ucrânia, depois que a Rússia invadiu o país vizinho. Como signatário, o Brasil deve cumprir o mandado.

Durante uma entrevista em Berlim nesta segunda-feira (4), ao falar sobre o assunto, Lula advertiu sobre as "consequências" caso Putin visite o território brasileiro para participar da cúpula do G20.

"Se o Putin vai ou não, ele vai ser convidado. Ele tem um processo, ele tem que aferir as consequências. Não sou eu que posso dizer", declarou Lula, ao lado do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. "É uma decisão judicial. Um presidente da República não julga as decisões judiciais, ele cumpre ou não cumpre. O Putin está convidado para o G20 no Brasil, para os Brics no Brasil. E se ele comparecer, ele sabe o que vai acontecer, pode acontecer ou pode não acontecer", continuou.

O petista também lembrou que a Rússia não é signatária do TPI, assim como os Estados Unidos também não é. "Como o Brasil é signatário, o Brasil tem responsabilidade", concluiu.