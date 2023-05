'Respondi que não posso nesse momento', diz Lula sobre convite de Putin para ir a evento na Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou em suas redes sociais que conversou, na manhã desta sexta-feira (26), por telefone, com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Na conversa, o petista agradeceu a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que será realizado no país europeu, de 14 a 17 de junho. Porém, informou que não poderá comparecer ao evento. "Respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz".

De acordo com a agência estatal russa RIA, na conversa com Lula, Putin disse estar aberto para diálogos sobre a Ucrânia. Em diversos eventos internacionais, o mandatário brasileiro tem falado que deseja ser um interlocutor pela paz entre Rússia e Ucrânia, que estão em guerra desde fevereiro do ano passado. Lula alega ainda que não pode visitar nenhum dos dois países enquanto não houver uma trégua no conflito.

No último final de semana, durante sua participação no G7, no Japão, na condição de convidado, Lula chegou a marcar uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânica, Volodymyr Zelensky. Porém, segundo o governo brasileiro, o encontro não aconteceu por incompatibilidade de agendas.