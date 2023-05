Rússia ameaça ataque nuclear 'preventivo' se ucranianos receberem armas de aliados

A Rússia lançará um ataque nuclear preventivo na Ucrânia se o país receber armas dos aliados, segundo o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev. Ele afirmou que o Ocidente está "subestimando seriamente" o risco de uma guerra nuclear e que as negociações entre Moscou e Kiev são impossíveis.

"Há leis inexoráveis na guerra. Se houver [o fornecimento à Ucrânia de] armas nucleares, um ataque preventivo terá de ser lançado", declarou Medvedev. A Rússia é o país que tem mais armas nucleares, e tem afirmado repetidamente que o Ocidente está envolvido em uma guerra por causa da Ucrânia, que pode se transformar em um conflito muito maior.

O aliado próximo de Vladimir Putin acrescentou que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão expandindo os tipos de armas enviados para a Ucrânia e que o regime de Kiev provavelmente receberá caças (F-16) e armas nucleares.

"Mas isso significa que mísseis com cargas nucleares cairão" sobre os ucranianos, disse Medvedev, atual líder do Rússia Unida, o partido político ligado ao Kremlin. "Os ocidentais não percebem isso e acreditam que não chegará a isso", continua.

Dmitry Medvedev também afirmou, no mesmo discurso, que as negociações com a Ucrânia são "impossíveis" enquanto Volodymyr Zelensky estiver no poder.