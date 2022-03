Forças russas atacam reator nuclear experimental, diz Ucrânia

Aviões russos bombardearam um instituto na cidade ucraniana de Kharkiv, que abriga um reator nuclear experimental, disse uma autoridade ucraniana nesta quinta-feira (10). As informações são do G1.

Anton Gerashchenko, assessor do ministro de Assuntos Internos, afirmou em uma publicação que o Instituto de Física e Tecnologia continha "fontes de radiação usadas para fins científicos". O site oficial do Parlamento ucraniano havia dito anteriormente que os combates perto do instituto continuavam.

As forças russas capturaram, na semana passada, a usina nuclear de Zaporizhzhia após um ataque durante o qual uma instalação de treinamento adjacente foi incendiada.