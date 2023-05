Ucrânia x Rússia: Zelensky deixa Lula esperando e não comparece à reunião: 'ele sabe o que faz'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não compareceu à reunião bilateral que teria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão. Neste domingo (21), Lula informou que enquanto a delegação brasileira aguardava, foi informada que os ucranianos tinham atrasado. "Enquanto isso, eu recebi o presidente do Vietnã. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso e não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso o que aconteceu", disse o petista, em entrevista coletiva.

Buscando minimizar a ausência, Lula ressaltou que os dois presidentes ouviram o discurso um do outro sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. "E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes", continou Lula. "Eu não fiquei decepcionado, eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto, por isso que eu marquei com ele aqui no hotel. Apenas isso. Veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz", compltou.

O assessor para assuntos internacionais da Presidência e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim foi enviado por Lula à Rússia em abril, e à Ucrânia, em 10 de maio, para conversar sobre o conflito entre os dois países. Durante a entrevista coletiva neste domingo, o presidente brasileiro afirmou que está disposto a ir à Ucrânia e à Rússia se encontrar com os líderes dos países para tratar de uma solução para o conflito armado. Porém, pelo que ouviu de Amorim, Lula avalia que isso ainda não é possível.

VEJA MAIS

"Os dois não querem. Eu estou dizendo para você que o Celso Amorim foi lá, foi na Rússia, depois foi na Ucrânia. Ele falou que, por enquanto, eles não querem conversar sobre paz. Se um tem uma proposta que é a rendição do outro, o outro tem a proposta que a rendição do outro. Ou seja, ninguém vai querer se render. Negociação não é rendimento", afirmou Lula.

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o encontro deste domingo com o mandatário brasileiro não foi realizado por incompatibilidades com a agenda de Lula.

“Me encontrei com quase todo mundo, quase todos os líderes, e todos eles têm suas próprias agendas, então acho que foi por isso que não pudemos nos encontrar com o presidente brasileiro”, afirmou. Perguntado se estava desapontado pela falta de um acordo para a reunião bilateral, o líder ucraniano respondeu em tom irônico. “Eu acho que ele que ficou decepcionado”, em referência a Lula.