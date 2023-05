Segurança alimentar e guerra na Ucrânia estão entre os assuntos que Lula discutirá no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da cúpula do G7, evento que será realizado de 20 a 21 de maio, com outros 8 países convidados. Ele desembarca em Hiroshima, no Japão, na madrugada de sexta-feira (19).

A delegação brasileira ainda está com membros a serem definidos, mas o que já se sabe é que o presidente do Brasil estará acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Agenda

Na agenda do petista, reuniões bilaterais com os primeiros-ministros Narendra Modi (Índia) e Fumio Kishida (Japão) e o presidente da Indonésia, Joko Widodo, na sexta-feira (19), estão programadas.

Segundo o Itamaraty, outros países solicitaram encontros com Lula, mas os pedidos estão sendo avaliados conforme a disponibilidade do presidente, que já tem três sessões de debate previstas na cúpula do G7.

Duas serão realizadas no período da tarde no sábado (20.mai) e uma, na manhã de domingo (21.mai) no horário local de Hiroshima. Também no domingo, o presidente visitará o Parque Memorial da Paz de Hiroshima para prestar homenagem às vítimas da 2ª Guerra Mundial.

Transição energética está entre temas que serão debatidos

Entre os temas que vão ser discutidos na cúpula, estão a guerra na Ucrânia, dinâmica inflacionária nas principais economias do mundo, maneiras de enfrentar as vulnerabilidades dos países de baixa e média renda por conta da crise da dívida e formas de acelerar as ações voltadas à mudança do clima e transição energética.

O Itamaraty afirmou que o Brasil e outros países convidados negociam publicar uma declaração conjunta com o G7 sobre o conflito da Ucrânia, para abordar a questão do acesso a alimentos e segurança alimentar no mundo.

O documento terá que receber o aval de todos os países para ser divulgado e, caso saia, o texto apresentará uma visão consensual de todos os participantes da reunião sobre o assunto.

Portanto, pode ter uma linguagem diferente da tradicional declaração dos integrantes do G7 –Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido– já que as nações se posicionam contra a Rússia desde o início do conflito e reafirmam o apoio à Ucrânia.

Esta será a 7ª vez que Lula participará de reuniões da Cúpula. O Brasil foi convidado em 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a presença do petista marca a “retomada” do engajamento do Brasil com o G7.

Convidados

Além do Brasil, foram convidados para a reunião os países: Austrália; Comores; Ilhas Cook; Índia; Indonésia; República da Coreia; e Vietnã.

Também estarão presentes representantes da ONU (Organização das Nações Unidas), do FMI (Fundo Monetário Internacional), do Banco Mundial, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Agência Internacional de Energia, da OMS (Organização Mundial de Saúde), da OMC (Organização Mundial do Comércio) e da UE (União Europeia).

Confira a agenda oficial de Lula, divulgada nesta segunda-feira (15) pelo Itamaraty

Domingo (21) – participa da sessão de debate "Na direção de um mundo próspero, estável e pacífico", às 9h30 (horário local), 21h30 de sábado (20.mai) no horário de Brasília. Também visita o Parque Memorial da Paz de Hiroshima.