Lula coloca condições para apoiar as mudanças no arcabouço fiscal; veja quais são

Durante uma reunião com Cláudio Cajado (PP-BA) e membros do núcleo de articulação política do governo na Câmara, o presidente Lula indicou seu apoio a certas medidas propostas pelo relator do novo conjunto de regras fiscais. Essas medidas, conhecidas como 'gatilhos', serão implementadas caso o governo não consiga cumprir as metas fiscais.

Dentre os pontos do conjunto de regras fiscais nos quais Lula concordou, destacam-se a proibição de aumento de salários para servidores públicos, a proibição de criação de novos concursos públicos e o veto a novos incentivos fiscais.

VEJA MAIS

Lula fez duas exigências principais: a manutenção da possibilidade de aumento real do salário mínimo e do Bolsa Família.

Atualmente, Arthur Lira (PP-AL) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão reunidos na Residência Oficial da Câmara para discutir o texto, o qual deve ser apresentado ainda nesta segunda-feira (15).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).