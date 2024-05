Ministro Jader Filho anuncia R$ 55 milhões para contenção de encostas no RS

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a destinação de R$ 55 milhões para a contenção de encostas no Rio Grande do Sul. Os recursos serão do Novo Pac. O titular da pasta visitou a região com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta-feira (2), para acompanhar a situação dos municípios gaúchos atingidos pelas fortes chuvas.

Durante a passagem pela região, o ministro destacou a reconstrução de 1.687 casas atingidas por calamidades no Estado, por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), sendo 600 em localidades rurais. Também para o RS, estão previstas a construção de novas 1.800 unidades habitacionais pelo MCMV Calamidades destinadas a municípios afetados no Estado.

O programa foi criado devido às fortes chuvas que atingiram a região do Vale do Taquari (RS) no ano passado. A ação é voltada à reconstrução de unidades habitacionais localizadas em áreas rurais destruídas ou danificadas por desastres naturais em localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Em março deste ano, o Ministério das Cidades anunciou mais de R$ 29,5 bilhões do MCMV Rural em investimentos adicionais para o RS.

Jader Filho destacou que uma das missões do Ministério das Cidades é atuar na prevenção de desastres naturais. Para esse objetivo, o orçamento da União em 2024 é de R$ 636 milhões, o que representa uma ampliação de mais de 100% dos valores médios dos últimos seis anos.