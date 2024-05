Chuvas no RS: sobe para 32 o número de mortos; mais de 10 mil pessoas estão desalojadas

Nesta quinta-feira (02/05), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que o número de vítimas fatais das chuvas no Estado aumentou para 29 e outras três mortes foram confirmadas por prefeituras, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e órgãos locais. Leite afirmou ainda que há a expectativa de que esse número cresça, considerando as regiões inacessíveis pelas equipes de resgate.

Durante uma live realizada hoje, Leite também informou que há 60 pessoas desaparecidas devido ao temporal que afetou 154 municípios gaúchos. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, divulgado às 18h, o Estado apresenta os seguintes números:

71.306 pessoas afetadas;

10.242 desalojadas;

4.645 em abrigos;

36 feridas.