Renovação automática de CNH: saiba como vai funcionar e quem tem direito à gratuidade

Saiba como vai funcionar renovação do documento com as mudanças no procedimento de retirada da carteira de motorista

Gabrielle Borges
fonte

As principais mudanças na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para 2025 incluem o fim da obrigatoriedade das autoescolas e a possibilidade de aulas teóricas gratuitas online (Freepik)

Com a nova norma que muda as regras de emissão da CNH (conhecida como "Nova CNH") também há a possibilidade de que o motorista possa fazer a renovação automática e gratuita do documento. Confira mais detalhes abaixo.

Como vai funcionar?

Segundo as novas diretrizes, a renovação de graça é possível para aqueles que forem classificados como "bons condutores" e para ser classificado nessa categoria, o motorista deve estar enquadrado em alguns padrões, como:

  • Não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses;
  • Não ter infrações de trânsito registradas no documento nos últimos 12 meses;
  • Estar com cadastro ativo no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O motorista que estiver dentro destas categorias, tem a CNH renovada automaticamente e completamente de graça.

O que é o RNPC

O Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) existe desde 2022 e tem como objetivo premiar "bons motoristas", isto é, aqueles que passam um ano inteiro sem cometer nenhuma multa ou infração. Entretanto, dirigir corretamente e seguir as leis de trânsito  não é o suficiente: é necessário ter cadastro no programa.

Como se cadastrar no RNPC

Para fazer parte do RNPC, o motorista precisa:

  • Abrir o aplicativo CNH Brasil;
  • Selecionar a opção “Condutor”;
  • Acessar “Cadastro Positivo”;
  • Tocar em “Autorizar participação”.

A partir desse momento, desde que o motorista não tenha cometido infrações ou recebido multas nos últimos 12 meses, a CNH passa a ser renovada automaticamente e sem custo.

CNH física continua sendo paga

A renovação da CNH física, ao contrário da digital,  não é emitida de graça nem automaticamente. Caso o motorista também queira a versão física do documento, será necessário solicitá-lo separadamente, após a renovação da versão digital.

Para ter a CNH física, o condutor pode fazer a solicitação pelo aplicativo CNH Brasil ou presencialmente em uma unidade do Detran de onde reside. Pelas novas regras, condutores com mais de 50 anos podem renovar automaticamente a CNH somente uma vez.

Motoristas com mais de 70 anos, assim como condutores que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, não possuem direito de renovar automaticamente o documento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
