Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Novas regras da CNH: Conatran coloca fim na obrigatoriedade de aulas em autoescolas

O Conselho Nacional de Trânsito aprovou, nessa segunda-feira (1), a resolução que acaba com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para garantir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Lívia Ximenes
fonte

Novo processo para emitir CNH promete ser mais curto e econômico (Divulgação)

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agora possui novas regras, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) nessa segunda-feira (1). O órgão aprovou o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para garantir a CNH, norma que passa a valer oficialmente após publicação no Diário Oficial da União, além de outras medidas. A ação visa reduzir os custos na obtenção do documento.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Renan Filho volta a defender fim da obrigação de autoescola para obtenção de CNH]]

image Projeto de CNH mais acessível pode economizar até quatro meses de trabalho dos paraenses; entenda
No Pará, o valor da CNH A+B é de R$ 1.750 e a renda média per capita fica em R$ 2.484

image CNH mais barata no Brasil: entenda passo a passo o novo procedimento que pode ser aprovado
Com a modernização do processo, o governo busca diminuir barreiras econômicas que hoje impedem milhões de brasileiros de obter a habilitação, especialmente nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).

A carga horária mínima para aulas teóricas e práticas também deve ser reduzida. Outra questão é o fim da validade do processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação, que antes era de 12 meses. As provas seguem obrigatórias, assim como o exame toxicológico para motoristas de categoria C (veículos de carga), D (transporte de passageiros) e E (carretas e veículos articulados).

Com a resolução, as aulas teóricas terão estrutura livre, determinada pela instituição que ministra, sendo remota ou presencial. As aulas práticas, que possui carga horária mínima de 20h, passarão a ter exigência de 2h. O candidato, se acompanhado por um instrutor autorizado, também pode usar o próprio veículo nas aulas práticas, desde que atenda aos requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiros (CTB).

As provas teórica e prática seguem obrigatórias. Na teórica, permanecem as questões de múltipla escolha, com no mínimo 20 acertos e duração de uma hora. No exame prático, o candidato precisa seguir o trajeto pré-determinado, pode usar o próprio veículo e é avaliado por uma comissão, composta por três pessoas. Caso o aluno reprove nos testes, pode fazer novamente e sem limite de tentativas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CNH

cnh gratuita

nova cnh

novas regras para tirar CNH

conselho nacional de trânsito

conatran
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

02.12.25 19h29

TRISTEZA

Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

29.11.25 11h24

POLÍCIA

Homem mata ex-namorada a facadas e envia imagem do corpo em grupo da igreja em São Paulo

O suspeito foi detido pouco depois de cometer o crime. Ele segue preso

29.11.25 11h01

BULLYING FAMILIAR

86% dos brasileiros dizem já ter sofrido 'bullying familiar', segundo pesquisa

Do total, apenas 17% dos entrevistados conversam com frequência sobre os incômodos que comentários ofensivos geram na saúde mental

28.11.25 18h30

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba

02.12.25 8h31

BRASIL

Enterro de 'Vaqueirinho', homem morto ao invadir recinto de leoa, tem presença de 2 familiares

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, foi atacado pelo animal no Parque Arruda Câmara (Bica), no último domingo (30)

02.12.25 11h53

BRASIL

‘Barbie humana’ teve morte acidental por overdose de cocaína e não houve crime, segundo autoridades

A influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, morreu no dia 2 de novembro dentro da casa do defensor público Renato De Vitto, em São Paulo

02.12.25 9h35

BRASIL

Quem era homem que invadiu recinto de leoa em João Pessoa? Saiba mais sobre ‘Vaqueirinho’

Identificado como Gerson de Melo Machado, de 19 anos, o jovem foi atacado pelo animal nesse domingo (30)

01.12.25 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda