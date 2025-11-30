Homem morre após entrar em jaula de leoa no zoológico de João Pessoa

Um homem morreu neste domingo (30) após ser atacado por uma leoa ao entrar no recinto do animal no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de João Pessoa, o homem escalou uma parede de aproximadamente seis metros, ultrapassou as grades de proteção e acessou a área restrita do felino. De acordo com informações da TV Cabo Branco, ele teria transtornos mentais.

O zoológico foi imediatamente fechado para visitação após o ataque. Autoridades policiais e equipes da administração municipal foram acionadas e permanecem no local para realizar os procedimentos de investigação.

Visitantes que estavam no parque no momento do ocorrido registraram, em vídeo, o momento em que o homem escalava a estrutura que dá acesso ao recinto.

A prefeitura manifestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o parque cumpre todas as normas de segurança. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas.