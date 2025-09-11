Funcionário de zoológico é devorado por leões à luz do dia e em frente a grupo de turistas

Um trágico acidente ocorrido em um zoológico Safari World de Bangkok, na Tailândia, um dos maiores ao ar livre da Ásia, gerou comoção entre os visitantes e reacendeu discussões sobre os protocolos de segurança em ambientes com animais selvagens. Um funcionário foi devorado por leões em plena luz do dia, em frente a um grupo de turistas, durante uma atividade de rotina no recinto dos felinos.

O acidente ocorreu na presença de um grupo de turistas por volta das 11h, no horário local, desta quarta-feira, 10. A vítima foi identificada como Jian Rangkharasamee, de 58 anos. O ataque ocorreu depois que Jian saiu de seu veículo, sem nenhuma proteção, no recinto dos leões. Um leão aproximou e o derrubou por trás. Logo em seguida, mais seis leões vieram e o ataque durou cerca de 15 minutos.

Apesar das tentativas de distração feitas por outros funcionários e da intervenção emergencial da equipe de segurança, que chegou com armas para dispersar os leões. Eles fecharam a área de drive-thru onde uma poça de sangue já podia ser vista no chão. Jian foi levado ao hospital, mas foi declarado morto ao chegar à unidade, pois o ataque foi fatal e imediato.

Jian Rangkharasamee trabalhava como supervisor no zoológico há mais de 30 anos. Ele era descrito por colegas do trabalho como 'um homem gentil'.

Zoológico continuou aberto

Apesar do ocorrido, o zoológico permaneceu aberto normalmente. O Safari World, em Bangkok, declarou que todos os 32 leões possuem licença, mas afirmou que reforçará as medidas de segurança.

Especialistas em manejo de animais selvagens destacam que o contato direto com leões deve seguir normas rigorosas, e qualquer brecha pode resultar em tragédias como essa. Este não é o primeiro incidente envolvendo felinos em zoológicos ao redor do mundo, o que reforça a necessidade de treinamentos constantes, revisão de procedimentos para aumentar a segurança de profissionais e visitantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)