Funcionário de zoológico é devorado por leões à luz do dia e em frente a grupo de turistas
Apesar do ocorrido, o zoológico permaneceu aberto normalmente e afirmou que reforçará as medidas de segurança
Um trágico acidente ocorrido em um zoológico Safari World de Bangkok, na Tailândia, um dos maiores ao ar livre da Ásia, gerou comoção entre os visitantes e reacendeu discussões sobre os protocolos de segurança em ambientes com animais selvagens. Um funcionário foi devorado por leões em plena luz do dia, em frente a um grupo de turistas, durante uma atividade de rotina no recinto dos felinos.
O acidente ocorreu na presença de um grupo de turistas por volta das 11h, no horário local, desta quarta-feira, 10. A vítima foi identificada como Jian Rangkharasamee, de 58 anos. O ataque ocorreu depois que Jian saiu de seu veículo, sem nenhuma proteção, no recinto dos leões. Um leão aproximou e o derrubou por trás. Logo em seguida, mais seis leões vieram e o ataque durou cerca de 15 minutos.
Apesar das tentativas de distração feitas por outros funcionários e da intervenção emergencial da equipe de segurança, que chegou com armas para dispersar os leões. Eles fecharam a área de drive-thru onde uma poça de sangue já podia ser vista no chão. Jian foi levado ao hospital, mas foi declarado morto ao chegar à unidade, pois o ataque foi fatal e imediato.
Jian Rangkharasamee trabalhava como supervisor no zoológico há mais de 30 anos. Ele era descrito por colegas do trabalho como 'um homem gentil'.
Zoológico continuou aberto
Apesar do ocorrido, o zoológico permaneceu aberto normalmente. O Safari World, em Bangkok, declarou que todos os 32 leões possuem licença, mas afirmou que reforçará as medidas de segurança.
Especialistas em manejo de animais selvagens destacam que o contato direto com leões deve seguir normas rigorosas, e qualquer brecha pode resultar em tragédias como essa. Este não é o primeiro incidente envolvendo felinos em zoológicos ao redor do mundo, o que reforça a necessidade de treinamentos constantes, revisão de procedimentos para aumentar a segurança de profissionais e visitantes.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
