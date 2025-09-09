Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Caçador tenta matar búfalo, mas é atacado e morto pelo animal em safári

A organização do safári confirmou o ataque inesperado e lamentou a perda, não foi informado se o búfalo foi abatido

Gabrielle Borges
fonte

O búfalo integra a lista dos chamados "Big Five", os cinco animais mais difíceis de serem caçados a pé, ao lado do leão, elefante, leopardo e rinoceronte. (Freepik)

Um caçador norte-americano identificado como Asher Watkins, de 52 anos, foi morto por um búfalo do tipo búfalo-do-cabo durante uma caça no safári na província de Limpopo, África do Sul. O incidente ocorreu em uma área de mata fechada. Saiba mais sobre o caso abaixo.

Watkins estava acompanhado por um caçador profissional e um rastreador e na ocasião o grupo perseguia um búfalo de aproximadamente 1,3 tonelada em uma área de mata fechada. Asher era defensor da caça como "forma de conservação" e  era membro do Dallas Safari Club, costumando publicar em suas redes sociais fotos exibindo suas caças abatidas.

VEJA MAIS

image Caçador de javali morre atingido por tiro durante evento de caça
Até o momento, as autoridades trabalham com a hipótese de tiro acidental

image Cachorro mata caçador com um tiro de rifle; homem foi atingido nas costas
O cão e o homem morto participavam de uma excursão de caça

image Caçador atira em búfalo e morre ao tomar chifrada do animal; veja vídeo
Na Argentina, a caça esportiva é permitida em áreas determinadas, mas com regras específicas para conservar a vida selvagem

A expedição foi organizada pela empresa Coenraad Vermaak Safaris e teria custado ao milionário cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil). De forma inesperada, o animal saiu do seu esconderijo e avançou a cerca de 56 km/h, atingindo Watkins de maneira fatal. A organização do safári confirmou o ataque inesperado e lamentou a perda, não foi informado se o búfalo foi abatido.

Bastante comum na África do Sul, a caça esportiva é alvo de críticas de ambientalistas, que lutam pelo fim da prática. 

Espécie Letal: O Búfalo‑do‑Cabo

Símbolo de força e agressividade, o búfalo-do-cabo é responsável por centenas de mortes humanas todos os anos e integra a lista dos “Big Five” da África. O búfalo-do-cabo pode pesar mais de uma tonelada, com machos adultos atingindo até 1,7 metro de altura e mais de 3 metros de comprimento.

Sua aparência imponente é marcada por chifres curvados e espessos, cuja base se funde formando uma verdadeira couraça óssea conhecida como “boss”, uma característica exclusiva dos machos. É conhecido por atacar sem aviso e até mesmo retornar para emboscar quem o feriu. Por isso, é considerado o animal mais perigoso da África em safáris a pé. 

Apesar de sua fama, o búfalo-do-cabo exerce um papel fundamental nos ecossistemas africanos. Sua presença contribui para a manutenção das pastagens e para o equilíbrio das populações de predadores.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

caçador morre em ataque

caça de animais
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Caçador tenta matar búfalo, mas é atacado e morto pelo animal em safári

A organização do safári confirmou o ataque inesperado e lamentou a perda, não foi informado se o búfalo foi abatido

09.09.25 11h10

Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos violentos contra bloqueio de redes sociais

09.09.25 11h02

tensão

Israel bombardeia Doha, capital do Catar, em suposta operação para matar autoridades do Hamas

Fumaça foi vista subindo sobre o Distrito de Katara, em Doha

09.09.25 10h28

MUNDO

Maduro antecipa Natal na Venezuela para 1º de outubro

Comemorações natalinas serão iniciadas três meses antes, em meio a tensões com os Estados Unidos

09.09.25 8h25

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda