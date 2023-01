Cachorro mata caçador com um tiro de rifle; homem foi atingido nas costas

No último sábado (21), um cachorro atirou e matou um caçador de 30 anos ao pisar em um rifle na parte de trás de uma caminhonete, segundo a polícia. O animal foi encontrado sentado na parte de trás do veículo, onde também havia "material de caça e um rifle". As informações são do portal GZH.

De acordo com as autoridades policiais, o cão teria caminhado sobre a arma, provocando o disparo que atingiu o homem que estava sentado no banco dianteiro do passageiro e foi atingido nas costas. O caso aconteceu em no estado rural do Kansa, nos Estados Unidos.

"Um cão pertencente ao dono da caminhonete pisou no rifle, fazendo com que a arma disparasse. O tiro deflagrado atingiu o passageiro, que morreu no local por causa dos ferimentos", informou o relatório. O cão e o homem morto participavam de uma excursão de caça.

"A investigação está em andamento, mas as apurações preliminares indicam que se trata de um acidente relacionado à caça", disseram as autoridades policiais em outro comunicado.

O número de armas de fogo em circulação nos Estados Unidos é maior que o número de habitantes e disparos acidentais são comuns. De acordo com informações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) do país, mais de 500 pessoas morreram em acidente relacionados a armas de fogo em 2021.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).