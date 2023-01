Urso polar mata mulher e criança no Alasca e é abatido por morador

Um urso polar invadiu uma comunidade e matou uma mulher e um menino no Alasca (EUA). Após o ataque, o animal foi morto por um morador da cidade de Gales, na costa oeste do Alasca, que atirou contra o urso. Com informações do Extra.

"Relatos iniciais indicam que um urso polar entrou na comunidade e perseguiu vários moradores (...) O urso atacou fatalmente uma mulher e um menino; um morador local atirou e matou quando [o urso] atacou os dois", disse a polícia por meio de um comunicado.

O comunicado também informou que tropas estaduais e autoridades do Departamento de Pesca e Caça chegariam no local assim que as condições climáticas permitissem. As identidades das vítimas não foram reveladas.

Ataques de ursos polares são raros

Ataques de ursos polares são extremamente raros. O caso mais recente noticiado pela mídia local havia sido em 1990. Segundo a ONG canadense Polar Bears International, esses animais mataram apenas 20 pessoas em todo o mundo entre 1870 e 2014, embora a frequência de ataques esteja aumentando.

Gales é uma cidade de cerca de 150 habitantes às margens do Estreito de Bering, que separa os Estados Unidos da Rússia, e faz parte de um grupo de comunidades indígenas que tradicionalmente caçam ursos polares para viver.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)