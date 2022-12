Filme Cocaine Bear: conheça a história real do urso que usou 40 kg de cocaína e morreu de overdose

A estreia do trailer do filme "Cocaine Bear" - "O Urso do Pó Branco" em português - viralizou nos últimos dias e gerou uma grande expectativa entre o público, principalmente por ser baseado na história real de um urso que consumiu, acidentalmente, 40 kg de cocaína no ano de 1985, em Blue Ridge, no norte da Geórgia. Pensando nisso, conheça a narrativa do longa e o que aconteceu na história real.

Filme "Cocaine Bear"

Dirigido por Elizabeth Banks, "Cocaine Bear" conta a história de um urso que consumiu 40 kg de cocaína após uma tentativa fracassada da substância ser transportada por traficantes. Alimentado pela raiva induzida pela droga e desejo de continuar o consumo, o urso acaba realizando uma matança local enquanto os traficantes procuram pelo estoque perdido. A produção tem estreia prevista para o dia 24 de fevereiro de 2023. Veja o trailer:

Qual é a história real do urso?

Diferente do filme, no qual o urso consome o conteúdo e fica violento, na vida real, investigadores em busca da droga lançada encontraram o urso morto, provavelmente em decorrência de uma overdose, entre 40 pacotes abertos com vestígios de cocaína. Cada uma das cargas supostamente continha um quilo de droga, cerca de 88 libras ao todo, avaliadas em até US$ 20 milhões na época.

O legista do caso alegou que o urso poderia ter absorvido de três a quatro gramas em sua corrente sanguínea.

Nota do caso no jornal. (Foto: Reprodução)

