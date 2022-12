Homem é preso após cobrar a polícia por não estar em lista de procurados: 'E eu?'

O que poderia ser uma brincadeira irônica virou uma tremenda confusão no final do mês de novembro após um homem, identificado como Christopher Spaulding, ser preso por cobrar a polícia por não estar em uma lista de criminosos mais procurados no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em um post no Facebook.

Tudo começou quando, no dia 28 de novembro, o perfil da delegacia central do condado de Rockdale pediu ajuda da população para obter informações a respeito de alguns criminosos da região. Nessa publicação, o rapaz resolveu comentar: "E Eu?", brincando ironicamente com a postagem. Veja:

Postagem da polícia. (Foto: Facebook / rockdalesheriff)

No entanto, segundo a polícia, o rapaz tinha dois mandados de prisão expedidos por violação de liberdade condicional. "Você está correto, você tem dois mandados, estamos a caminho", respondeu o perfil. Dias depois, a delegacia fez uma atualização sobre o caso e informou que Christopher havia sido preso.

"Agradecemos sua ajuda na sua captura! Agradecimentos especiais à nossa Unidade de Fugitivos pela ação e por eficientemente prender o Sr. Spaulding, que tem dois mandados de prisão por Violação de Liberdade Condicional. Nosso compilado dos 10 mais procurados é baseado na gravidade das acusações. Não constar nesta lista não significa que nossa Unidade de Fugitivos não esteja procurando por você se você tiver um mandado ativo", informaram.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)