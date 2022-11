Mulher recupera iPhone ainda funcionando um ano depois de perdê-lo no mar

Uma mulher, identificada como Clare Atfield, teve uma surpresa inusitada após recuperar seu iPhone que havia desaparecido no mar ainda funcionando, cerca de um ano depois de tê-lo perdido em uma praia do estado de Hampshire, nos Estados Unidos. Segundo informações do New York Post divulgadas pelo Uol, tudo aconteceu em agosto de 2021, quando a inglesa remava na costa da cidade de Havant. Em determinado momento, ela caiu da prancha eviu seu celular desaparecer na água.

Sem a menor expectativa de encontrá-lo novamente, Clare foi surpreendida 460 dias depois com a ligação de um passeador de cães que encontrou o aparelho, um cartão de crédito e um cartão de saúde deixados dentro da capa do celular, em uma região próxima ao local onde ela havia o perdido.

Apesar da parte traseira estar quebrada, a jovem acredita que o dispositivo só estava funcionando graças a uma capa protetora que isolava o iPhone da água salgada.

(Estagiára Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)