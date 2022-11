Roubo de galinha no Pará tem fim inusitado após dupla devolver o bicho e deixar bilhete; confira

Um caso de roubo teve um fim inusitado em Tucuruí, no sudeste do Pará. Após furtar uma galinha em um residencial da cidade, a dupla devolveu o animal e ainda deixou um bilhete com explicações sobre a situação. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança próxima ao local, que mostra os dois amigos estacionando o carro depois de ver a galinha na rua e perseguindo até capturar o bicho, e teve grande repercussão na cidade.

Chama atenção a estrutura do texto do bilhete, que tem até título, justificando o furto, que teria ocorrido no último domingo.

"Explicando o ocorrido. Na tarde de domingo, 20, amigos estavam a passeio na cidade [e] fizeram uma aposta para [ver] quem teria coragem de pegar a galinha com intenção de soltar novamente. Devido à repercussão [do roubo], eles não foram [soltar o animal], então resolvi devolver, mas não quis expor ninguém. Estamos devolvendo sua galinha”, diz a carta entregue na porta da residência de onde a galinha foi levada, no Residencial Park dos Buritis II.