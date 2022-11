Homem é morto com facadas no pescoço após discussão em Tucuruí

Um jovem, identificado como Israel dos Santos Carvalho, foi morto com golpes de faca, principalmente na região do pescoço, na tarde de quarta-feira, 16, no bairro Serra Azul, em Tucuruí, no sudoeste do Pará. A motivação do crime teria sido uma discussão sobre um suposto furto cometido pela companheira do suspeito, identificado como Ribamar da Silva Gomes. O assassino foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

De acordo com o relato de testemunhas, Ribamar da Silva Gomes teria dado vários golpes de arma branca, do tipo faca, em Israel dos Santos Carvalho após um desentendimento por causa de um suposto furto cometido pela mulher de Ribamar. Não foi informado o que a mulher teria supostamente furtado e nem se se tratava de algum bem de Israel.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as pessoas próximas ao local do crime tentam socorrer Israel, que teve principalmente a região do pescoço atingida pelos golpes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima evoluiu a óbito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí.

Ribamar da Silva Gomes chegou a ir para casa, onde se escondeu de moradores que, indignados, tentavam garantir que Ribamar não fugisse. Ele permaneceu cercado em casa até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do suspeito. Ribamar foi conduzido à delegacia e está a disposição da Justiça.